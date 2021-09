Juventus-Milan, streaming e diretta tv, dove vederla oggi dalle 20.45

Juventus-Milan, big match della 4.a giornata di Serie A. Le indicazioni su dove vederlo domenica 19 settembre dalle 20.45

Juventus e Milan si ritrovano all’Allianz Stadium cinque mesi dopo il trionfo dei rossoneri (0-3) che ha interrotto una serie decennale ininterrotta di vittorie bianconere. Se a maggio, la sfida era di fatto un vero e proprio spareggio Champions a tre giornate dal termine del campionato, oggi, non sarà altrettanto decisiva anche se la Juve, reduce da due sconfitte consecutive contro Empoli e Napoli, non può permettersi ulteriori passi falsi con il rischio di ritrovarsi a un possibile -11 dal Milan dopo quattro giornate.

Un Milan che si presenta alla sfida odierna con l’oramai solita folta presenza di indisponibili. Oltre a Ibrahimovic ancora alle prese con l’infiammazione al tendine d’Achille, Pioli dovrà rinunciare anche a Krunic, Calabria, Bakayoko e Giroud, quest’ultimo colpito da lombagia nel post match con il Liverpool. Assente anche Messias, ancora in ritardo di condizione. Nella Juventus, Dybala dovrebbe partire titolare con Morata in attacco. Chiellini dovrebbe essere preferito a De Ligt mentre Cuadrado può giocare avanzato e lasciare il posto da terzino a Danilo.

Juventus-Milan, dove vederla in diretta tv e in streaming

Juventus-Milan è un’esclusiva assoluta di Dazn. Non è prevista la diretta in contemporanea su Sky che può trasmettere solo l’anticipo del sabato sera, il match delle 12.30 di domenica e il posticipo del lunedì. che trasmetterà la partita in streaming su pc tramite il sito di riferimento oppure con l’applicazione disponibile per smart tv, smart phone, Amazon Fire Stick, Tim Vision e PlayStation. Con Google Chromecast, tecnologia compatibile con la app di Dazn, è possibile trasmettere le immagini dal proprio dispositivo mobile alla tv.

Al termine del match, highlights e approfondimenti sempre su Dazn mentre su Sky, in attesa della sintesi, interviste e commenti su Sky Calcio Club con Fabio Caressa e i suoi ospiti.

Il Milan tornerà in campo mercoledì 22 settembre, alle 20.45, nel turno infrasettimanale con il Venezia a San Siro, match che sarà trasmesso in simulcast da Dazn e Sky. I rossoneri concluderanno gli impegni di settembre in campionato con lo Spezia in trasferta, sabato 25 alle ore 15 con diretta esclusiva su Dazn.