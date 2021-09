Biglietti Milan-Venezia, prezzo speciale per gli under 16

Milan-Venezia sarà l’ultimo match di settembre nel quale San Siro accoglierà i tifosi rossoneri. Per l’evento, il club ha riservato un prezzo speciale agli Under 16

Archiviato il pareggio contro la Juventus di domenica sera, i rossoneri sono già a lavoro per preparare la gara di mercoledì sera che si giocherà a San Siro contro il Venezia. La sfida contro i veneti, valida per la quinta giornata di campionato, sarà l’ultima di Serie A che il Milan giocherà a San Siro nel mese di settembre. Infatti, a questa seguiranno le gare in trasferta contro Spezia e Atalanta, e poi la consueta sosta per le Nazionali.

L’AC Milan ha comunicato attraverso una nota ufficiale che per la sfida contro il Venezia, ultima gara di Serie A a San Siro del mese di settembre, sarà riservato un prezzo speciale agli Under 16. Questo quanto riportato dal club sul sito ufficiale:

“I biglietti per Milan-Venezia sono ancora disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan. Gli Under 16 potranno usufruire di un prezzo speciale di 12€ nei settori di 1° anello rosso laterale e 1° anello verde – solo se accompagnati da un adulto che compra a tariffa piena nello stesso settore”.

Per quanto riguarda il big match di contro l’Atletico Madrid (in programma martedì 28 settembre) nel quale la squadra di Pioli farà il suo esordio a San Siro in Champions League, prosegue la vendita libera dei biglietti.