Gazzetta – Milan da Scudetto: i motivi per crederci

La Gazzetta dello Sport scrive che il Milan di Pioli potrebbe battagliare per lo Scudetto in questa Serie A e indica alcune ragioni.

Il Milan non vince lo Scudetto da oltre undici anni e questa stagione potrebbe rivedere la squadra in lotta. Non mancano le concorrenti, però questo campionato appare abbastanza equilibrato e potrebbe succedere di tutto.

Oggi La Gazzetta dello Sport ritiene che, seppur sia presto per parlare di tricolore, i rossoneri potrebbero concretamente essere tra coloro che se lo contenderanno. Vengono anche spiegati alcuni motivi per i quali crederci.

Scudetto al Milan: perché è possibile