Kessie, il Milan si prepara a sostituirlo: colpo a parametro zero

Il Milan rischia di perdere Kessie a parametro zero, ma è pronto a muoversi per rimpiazzarlo con un altro centrocampista dalla Ligue 1.

Il Milan spera di riuscire a trattenere Franck Kessie, ma deve anche prepararsi a sostituirlo eventualmente. In base a come si evolverà la trattativa per il rinnovo, la società compirà i propri passi.

Quando l’addio di Gianluigi Donnarumma appariva quasi certo, il club rossonero ha bloccato Mike Maignan del Lille. Una mossa rivelatasi azzeccata, dato che il portiere francese sta dimostrando ottime qualità. Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero fare una mossa simile, muovendosi con largo anticipo se la conferma del centrocampista ivoriano diventasse impraticabile.

Il Milan ha offerto un contratto da 5 milioni di euro netti annui a salire fino a 6,5 a Kessie. Stipendio più che raddoppiato rispetto a quello attuale da 2,2 milioni a stagione. Ci sono le sirene provenienti da Premier League, Liga e PSG ad attirare l’agente George Atangana e a tentare il calciatore.

Se Maldini e Massara si dovessero rendere conto che non è più possibile trattenere Kessie, potrebbero andare all’assalto di un nuovo centrocampista. Un possibile indiziato è Boubacar Kamara, già nel mirino da tempo. Il franco-senegalese classe 1999 ha un contratto in scadenza a giugno 2022, pertanto può partire per un prezzo contenuto a gennaio oppure a parametro zero l’estate prossima.

Il Milan fiuta il colpo, dopo i sondaggi dei mesi scorsi. Il Marsiglia nutre ancora delle speranze di riuscire a rinnovargli il contratto, però Kamara sembra attratto dalla possibilità di cambiare squadra.

Per la squadra rossonera si tratterebbe di un ottimo innesto, dato che il calciatore marsigliese possiede buone qualità e anche duttilità tattica. Si è ormai trasformato in un centrocampista, ma sa giocare pure da difensore centrale. Nell’ultima estate alcune società estere ci hanno provato a ingaggiarlo, ma il Marsiglia ha respinto ogni offerta e ora rischia di perderlo a parametro zero.

Il Milan è in agguato, dopo averlo a lungo visionato. Dalla Ligue 1 arriverà già Yacine Adli del Bordeaux a rinforzare il centrocampo, però l’ex PSG potrebbe non essere l’unico colpo dalla Francia nel reparto.