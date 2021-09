Brahim Diaz “scherza” con Locatelli: Marca esalta la “Brahiminha” – VIDEO

Il portale spagnolo esalta la giocata del trequartista rossonero, paragonandola alle giocate di due campioni come Iniesta e Zidane.

In questa prima parte di campionato sono diverse le note positive per il Milan. Tra queste c’è sicuramente la crescita esponenziale di un giocatore come Brahim Diaz. Lo spagnolo è stato fortemente rivoluto nonostante la scadenza del prestito e il Real ha accettato di lasciarlo a Milano ancora per due stagioni. In occasione di Juventus Milan il classe 1999 ha poi sfoggiato una giocata incredibile a centrocampo con la quale ha eluso Manuel Locatelli. Un numero che non è sfuggito neanche in Spagna.

Il quotidiano Marca esalta la giocata con il quale lo spagnolo si è liberato dalla pressione del centrocampista bianconero. Sul sito del portale spagnolo viene infatti riproposto il video del dribbling, dove si parla di una giocata a metà strada fra la ‘croqueta’ di Andres Iniesta e la ‘ruleta’ di Zinedine Zidane. Gli spagnoli la definiscono la ‘brahiminha’. Paragoni importanti quindi per il fantasista del Milan che sta dimostrando di avere i numeri del campione in questo inizio di stagione con la maglia del Diavolo. Ecco il video della giocata: