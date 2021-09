Mercato Milan, bomba dalla Spagna: colpo dal Real Madrid già a gennaio!

L’indiscrezione arriva direttamente da un quotidiano estero: può lasciare il suo club, Milan e altri due club interessati alla vicenda

Il Milan continua a muoversi sul fronte del calciomercato. Le emergenze a causa di diversi problemi fisici stanno facendo riflettere la dirigenza rossonera, che vuole regalare a Pioli quelle poche pedine di cui ha bisogno per completare la rosa già nella sessione invernale del mercato.

Ecco allora che Maldini e Massara stanno pensando di portare in Italia una vecchia fiamma, su cui hanno già richiesto informazioni nel calciomercato estivo ed in precedenza. Mister Stefano Pioli gradirebbe e non poco il suo arrivo, ma sulle sue tracce ci sono anche altri club.

Il calciatore è fuori dal progetto: il Milan ci prova

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo todofichajes.com, il Milan starebbe pensando di acquistare Marco Asensio dal Real Madrid. L’esterno mancino è ormai fuori dal progetto dei Blancos, con Carlo Ancelotti che gli preferisce Vinicius e Hazard. Poco spazio dunque per Asensio che a questo punto vorrebbe cambiare aria.

Il Milan continua a seguire la pista che porta al numero 20 del Real, ma c’è anche l’interessamento di Roma e Tottenham. Sembra però che Asensio voglia dare priorità ai rossoneri, che per il giocatore dovrebbero spendere una cifra non indifferente: sarà difficile, infatti, vederlo partire per un’offerta inferiore ai 40 milioni di euro. La dirigenza del diavolo prova comunque a studiare una formula che possa giovare ad entrambe le società.