Milan-Venezia, ballottaggio sulla trequarti: c’è un favorito

Stefano Pioli deve decidere chi far partire dal primo minuto nel match contro il Venezia tra l’italiano ed il belga nel ruolo di esterno destro

Dopo la sconfitta di Anfield ed il pareggio positivo contro la Juventus, questa sera il Milan torna in campo e lo fa allo stadio San Siro contro il Venezia, nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Una gara importante per rimanere nelle posizioni alte della classifica.

Non si può assolutamente sottovalutare la partita e questo la squadra lo sa bene. Pioli è quasi costretto ad effettuare qualche cambio rispetto agli uomini che sono scesi in campo domenica all’Allianz Stadium: Kjaer non c’è a scopo precauzionale, Giroud, Ibra e Bakayoko sono ai box, Messias non è ancora pronto per giocare.

Pioli deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione

Uno dei ballottaggi che il tecnico emiliano sta ancora valutando è quello che riguarda la fascia destra. Scenderà in campo solo uno tra Alessandro Florenzi ed Alexis Saelemaekers. Sulla linea dei difensori verrà confermato Pierre Kalulu, che bene ha fatto quando è entrato in campo contro la Juventus.

Tornando al dubbio di formazione, per la gara di stasera sembra essere in vantaggio l‘ex Roma per un posto da titolare. Turno di riposo per Saelemaekers, che comunque potrebbe entrare a gara in corso. Florenzi contro la Juve non era al meglio, ma adesso dovrebbe essere pronto per scendere in campo dal primo minuto.