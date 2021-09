Milan-Venezia, i convocati di Pioli: l’attaccante ancora out

Diramata la lista dei convocati per il match in programma questa sera tra Milan e Venezia. Assenti Ibrahimovic, Giroud e Kjaer

Manca sempre meno a Milan-Venezia, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. Pioli ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena questa sera allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Come previsto non c’è Giroud, che resta a casa a scopo precauzionale.

Altro assente è Simon Kjaer, uscito claudicante nel primo tempo della sfida di Torino contro la Juventus per un risentimento al flessore, anche se fortunatamente le analisi strumentali del caso non hanno evidenziato alcun tipo di lesione. Pioli però saggiamente ha preferito non rischiarlo.

Leggi anche:

Sul sito ufficiale rossonero è uscita da poco una nota con tutti i convocati per il match di questa sera. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Jungdal, Maignan, Tatarusanu

DIFENSORI: Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Romagnoli, Tomori

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Castillejo, Diaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali

ATTACCANTI: Leao, Maldini, Pellegri, Rebic