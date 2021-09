Milan-Venezia, Dazn o Sky: streaming e diretta tv, dove vederla oggi

Il Milan ospita il Venezia nel match della 5.a giornata di Serie A che si disputa con un turno infrasettimanale. Le indicazioni su dove vedere la partita

Venti anni dopo l’ultimo confronto a San Siro, Milan e Venezia si ritrovano contro in Serie A nel match valido per la 5.a giornata di campionato in programma alle 20.45 di mercoledì 22 settembre.

Punti importanti in palio per entrambe le squadre che si trovano in posizioni diametralmente opposte di classifica. Il Milan, reduce dal pari in rimonta con la Juventus, punta ad agganciare l’Inter in vetta alla graduatoria in attesa del Napoli in campo giovedì al Maradona contro la Sampdoria. Il Venezia, beffato in extremis dallo Spezia nell’esordio casalingo al Penzo, proverà a impensierire i rossoneri senza nulla da perdere.

Solita emergenza per Pioli anche nel match odierno. L’allenatore rossonero deve rinunciare infatti a Ibrahimovic, Giroud, Calabria, Krunic, Bakayoko e Kjaer. Possibile un turno di riposo per Tomori, sostituito da Gabbia. In avanti scelte obbligate con Rebic prima punta e il solito ballottaggio Florenzi/Saelemaekers. In mediana, Tonali affiancherà Kessie.

Milan-Venezia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Milan-Venezia avrà una copertura in diretta tv e in streaming capillare. Il match, infatti, sarà trasmesso in diretta, in simulcast, sia su Sky che su Dazn. Gli abbonati a Sky potranno vederla sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Al termine approfondimenti in studio con Fabio Caressa e i suoi ospiti con Sky Calcio Club. Sky offrirà ai propri abbonati la visione di Milan-Venezia in streaming su Sky Go e Now Tv.

Gli abbonati a Dazn, invece, possono vedere Milan-Venezia in streaming tramite l’applicazione disponibile per smart tv, smartphone, Amazon Fire Stick, Tim Vision e Playstation. Dazn è ricevibile anche sul pc da browser tramite il sito ufficiale.

Il Milan tornerà esclusivamente su Dazn per gli ultimi due impegni prima della pausa per le nazionali di ottobre contro lo Spezia (sabato 25 settembre alle 15) e l’Atalanta (domenica 3 ottobre alle 20.45). Per rivedere il Milana anche su Sky bisognerà attendere la ripresa del campionato e il match del 16 ottobre contro il Verona.