Ufficiale: tegola Milan, out tre mesi

Il Milan deve fare i conti con la pesante tegola di Alessandro Plizzari. Il portiere, operatosi in giornata, dovrà star fuori dai campi di gioco per tre mesi

Tegola in casa Milan. Stefano Pioli dovrà fare a meno per più di tre mesi di Alessandro Plizzari. Il giovane portiere, alle prese con una tendinopatia rotulea bilaterale, si è sottoposto quest’oggi ad intervenuto chirurgico per risolvere il problema.

Per i prossimi mesi sarà dunque Andreas Jungdal, classe 2002, a lavorare con la prima squadra, insieme a Tatarusanu e Mike Maignan.

Il comunicato del Milan

“AC Milan comunica che nella giornata odierna, Alessandro Plizzari è stato sottoposto a intervento chirurgico per risolvere una tendinopatia rotulea bilaterale.

L’operazione, eseguita nella Clinica La Madonnina dal consulente ortopedico del Club Roberto Pozzoni alla presenza del medico sociale rossonero Lucio Genesio, è perfettamente riuscita. La prognosi è di tre mesi“.