Milan-Venezia, la formazione titolare è la più giovane di questa Serie A

OPTA ha reso nota una importante statistica riguardante Milan-Venezia: focus sulla squadra di Stefano Pioli

Milan e Venezia si stanno affrontando in questi minuti a San Siro in quella che è la quinta giornata di campionato. Stefano Pioli, per l’occasione, ha dovuto per forza di cose cambiare qualcosa nella sua formazione titolare. Innanzitutto per far rifiatare alcuni dei suoi, e il leggero peso della gara gli ha concesso di attuare un po’ di turn-over. C’è anche da tenere in considerazione che diversi giocatori della rosa del Milan sono fermi per infortunio.

In campo, sono quindi presenti diversi novellini come Pierre Kalulu, Matteo Gabbia, Fodé Ballo-Tourè e Alessandro Florenzi. Tutti giovanissimi, se non fosse per l’ex Roma ormai trentenne. Insieme agli altri fedelissimi di Stefano Pioli, partiti dal 1’, la formazione rossonera scesa in campo contro il Venezia ha un’età media davvero giovane.

Non è un caso che OPTA ha reso noto un dato molto significativo che riguarda proprio l’età media della formazione del Milan scesa in campo stasera contro la squadra veneta. Quella che Pioli ha schierato dal 1° primo minuto è la squadra più giovane scesa in campo in questa Serie A. Il Milan di stasera ha un’età media di 24 anni e 166 giorni. L’affidamento ai giovani e la loro cura sono tra i principali valori che hanno permesso dal Diavolo di rinascere e tornare ad alti livelli.