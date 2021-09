Milan-Venezia, venduti più di 26mila biglietti: la cifra dell’incasso

Anche stasera, in occasione di Milan-Venezia, tanti tifosi si sono recati a San Siro ad assistere alla gara. Ecco il numero dei biglietti venduti e il relativo incasso

Quella in corso tra Milan e Venezia è l’ultima gara di campionato che i rossoneri giocheranno a San Siro nel mese di settembre. Per l’occasione, tanti tifosi si sono recati allo Stadio Giuseppe Meazza ad assistere alla gara e a supportare la squadra di Stefano Pioli. Il numero di biglietti venduti non raggiunge quello delle scorse casalinghe contro Cagliari e Lazio (circa 35 mila), ma è comunque apprezzabile.

Per la gara di stasera sono stati venduti ben 26.185 biglietti. L’incasso totale è stato di 815,712 euro. Certo, sulla carta non quella tra Milan e Venezia non è la gara più combattuta e prestigiosa del campionato di Serie A, ma è sempre bello recarsi allo stadio per supportare la propria squadra e vivere le emozioni della gara.