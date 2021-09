Calciomercato Milan, tripletta in Liga: lo vogliono tutti

I rossoneri sono interessati al giocatore ma su di lui c’è l’interesse di diversi club di primo livello, soprattutto in Premier League.

Il Milan sta cominciando già a muoversi per il futuro sul mercato. In giro per l’Europa c’è più di qualche calciatore scontento per il poco minutaggio che vorrebbe lasciare il proprio club. Maldini e Massara hanno forse rimandato il colpo di livello sulla trequarti e stanno studiando la migliore ipotesi per metterlo a segno.

Tra le varie ipotesi che circolano in questo momento c’è quella che porta al nome di Marco Asensio. Il trequartista mancino del Real Madrid piace ai rossoneri ma su di lui c’è l’interesse di moltissimi club di livello, soprattutto in Inghilterra. Il contratto del maiorchino scade nel giugno del 2023 e l’occasione è ghiotta.

Leggi anche:

Su Asensio c’è il Liverpool e non solo

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il Liverpool vorrebbe rinnovare il reparto offensivo e Kloop ritiene che il venticinquenne spagnolo sia l’elemento adatto per i Reds. Nonostante la tripletta rifilata ieri al Maiorca, Asensio non è stato la prima scelta di Ancelotti in questo inizio di campionato. Le opzioni dell’allenatore italiano in quel ruolo sono molte e lui sta pensando di cambiare aria, considerando anche i Blancos nei prossimi mesi hanno intenzione di chiudere per Kylian Mbappe.

In Premier League ci sono diversi club sulle sue tracce, tra cui Arsenal, Leeds, Leicester ed Everton. I Gunnes hanno un buon rapporto col club madrileno dopo le operazioni Ceballos e Odegaard ma la squadra di Klopp ha più chance di garantire al ragazzo di partecipare alla Champions League. La concorrenza per il Milan è quindi, come si può facilmente notare, molto ampia. La dirigenza rossonera dovrà sborsare una cifra molto alta se vorrà anticipare tutti e tesserare il fantasista del Real.