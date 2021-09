Calciomercato Milan, colpo dal Belgio: sfida all’Arsenal!

Il Milan potrebbe imbastire un duello di calciomercato con l’Arsenal per un giovane talento belga. In Inghilterra sono sicuri di questo.

Le prossime sessioni di calciomercato sono ancora lontano, ma gli osservatori delle varie squadre di calcio sono attivi. Quelli del Milan, guidati da Geoffrey Moncada, stanno visionando diversi talenti in Italia e in Europa.

Tra i giovani finiti nel mirino rossonero c’è anche Noa Lang, 22enne esterno offensivo che milita nel Club Brugge. Dopo un inizio nel settore giovanile del Feyenoord, è passato a quello dell’Ajax e da ottobre 2020 milita in Belgio. Con l’attuale squadra è esploso: 21 gol e 15 assist in 47 partite. Le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni di diverse squadre importanti.

Mercato Milan, concorrenza all’Arsenal per Lang

Dall’Inghilterra arrivano conferme dell’interesse del Milan per Lang. L’esterno offensivo olandese ha catturato l’attenzione della dirigenza rossonera, che comunque al momento non ha mosso passi concreti formulando offerte. Comunque già l’agente del giocatore in questi giorni aveva dato conferma dell’interessamento milanista.

Il noto sito express.co.uk spiega, però, che bisogna fare i conti anche con la forte concorrenza dell’Arsenal. I Gunners, pur avendo speso moltissimo nell’ultimo calciomercato estivo, hanno iniziato male la Premier League e già si pensa a possibili acquisti da fare a gennaio. Tra i profili molto graditi all’allenatore Mike Arteta figura proprio Lang. Trapela già la volontà di avanzare una proposta da circa 20 milioni di sterline al Club Brugge. Si attendono conferme in merito.

Sicuramente il Milan non farà questo tipo di offerta nel mercato invernale. Semmai, aspetterà la successiva sessione estiva per un eventuale assalto all’ex talento dell’Ajax. Paolo Maldini e Frederic Massara devono stare attenti ai conti del bilancio, motivo per il quale l’ultima campagna acquisti non è stata semplice seppur non siano mancati degli investimenti.

In Inghilterra dicono che ci sarà una sfida tra Arsenal e Milan per Lang. Vedremo se si concretizzerà questo duello. Anche altre società monitorano il giocatore e si potrebbe pure scatenare un’asta.