Classifica Serie A dopo Sampdoria-Napoli: Milan scavalcato – FOTO

Secco 0-4 in casa della Sampdoria e vetta della classifica riconquistata: il Napoli gioca bene e rimette dietro sia Milan che Inter

Vince ancora il Napoli di Luciano Spalletti e lo fa nuovamente con un risultato roboante. A Marassi finisce 0-4 contro la Sampdoria, decidono Fabian Ruiz, Zielinski e Osimhen con una doppietta. Partita mai messa in discussione dai partenopei, che hanno gestito bene la palla e sembrano già al top dal punto di vista atletico.

Giocano bene gli azzurri, che partono subito forte e trovano la rete del vantaggio dopo dieci giri di lancette con Osimhen servito da Insigne. Poi fase di studio con la Samp che prova ad attaccare, ma verso la fine del primo tempo Ruiz trova il raddoppio. Nella ripresa il Napoli chiude definitivamente i conti in un quarto d’ora, prima ancora con Osimhen e poi c’è gloria anche per Zielinski.

Il Napoli vince a Marassi: ecco cosa dice la classifica

Con questa vittoria il Napoli scavalca nuovamente sia Milan che Inter e si issa in prima posizione: 15 punti e punteggio pieno per gli uomini di Spalletti, che fanno 5 su 5 in campionato. I rossoneri di Stefano Pioli dunque, dopo la quinta giornata, restano in seconda posizione a quota 13 in coabitazione con i cugini dei nerazzurri guidati da Simone Inzaghi.

Importante per Rebic e compagni rimanere attaccati alle prime posizioni e non fallire contro lo Spezia, sperando in un passo falso quanto prima di un Napoli che sembra davvero in forma. Di seguito, la classifica aggiornata delle prime cinque posizioni in attesa del finale di Roma-Udinese.