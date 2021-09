Matri elogia Tonali: “Ha fatto come me. Bravo Pioli a dargli fiducia”

L’ex centravanti del Milan ha commentato la crescita del centrocampista ex Brescia in questo inizio di stagione.

Negli studi di Dazn, Alessandro Matri ha parlato della crescita di Sandro Tonali. Queste le parole dell’ex attaccante rossonero: “Il primo anno ha sentito la pressione. Io ero tornato in rossonero dopo aver giocato nel settore giovanile e ho sentito la responsabilità che però nessuno mi ha addossato. Lo stesso è successo a Sandro che veniva da una stagione di A a Brescia”.

Leggi anche:

Matri ha poi aggiunto sull’ambiente rossonero e sulla bravura dell’attuale tecnico: “Al Milan viene messo tutto in discussione, è stato bravo Pioli a farlo crescere e a schierarlo in questa stagione“. Tonali infatti ha dimostrato un miglioramento importantissimo, andando a mettere in difficoltà il tecnico nelle scelte e insidiando la titolarità di Kessie e Bennacer.