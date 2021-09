Rinnovo Pioli, ancora nessun incontro: spunta una clausola

Il Milan e mister Pioli non hanno ancora in agenda un colloquio per discutere del rinnovo. Comunque nel contratto c’è una clausola importante.

Uno dei punti di forza del Milan è senza dubbio Stefano Pioli, allenatore che sta facendo un lavoro straordinario. La squadra lo segue e mette in pratica le sue idee di calcio. I risultati sono evidenti.

È entrato nei cuori dei suoi giocatori e anche dei tifosi. Il coro “Pioli is on fire” è stato cantato pure a San Siro, non solo nello spogliatoio e nel pullman. Eppure, quando arrivò a Milanello, il tecnico emiliano sembrava un classico traghettatore a cui dare il benservito a fine stagione. Invece, la storia si è capovolta. In mezzo c’è stata pure la telenovela Ralf Rangnick, ormai un lontano ricordo.

Leggi anche:

News Milan, fiducia in Pioli: il contratto verrà prolungato

Il Milan ha grande fiducia in Pioli, l’allenatore giusto per portare avanti il progetto tecnico. Gazzetta.it spiega che la proprietà Elliott non ha alcun dubbio nei suoi confronti. La stima è totale sia per quanto riguarda la sfera professionale sia per quella umana. Piace per il suo stile, sobrio e mai sopra le righe, oltre che per il modo con cui fa giocare la squadra e valorizza i giovani.

Pioli ha un contratto che va in scadenza a giugno 2022, ma al momento non è in programma alcun incontro per discutere dell’eventuale rinnovo. I rapporti tra le parti sono ottimi, la sensazione è che l’argomento verrà affrontato solamente l’anno prossimo.

Gazzetta.it scrive che dal Milan fanno sapere che nel contratto di Pioli esiste un’opzione di rinnovo che il club può esercitare unilateralmente per prolungare l’accordo fino a giugno 2023. Il fondo Elliott e la dirigenza rossonera si sentono tutelati da questa clausola, anche se ovviamente parleranno direttamente con Pioli prima di esercitarla quando verrà ritenuto opportuno farlo. Le parti potrebbero anche accordarsi per un prolungamento più lungo e con condizioni economiche diverse. Ad ogni modo, in via Aldo Rossi sono tranquilli.