Infortuni Milan, due rientri contro lo Spezia: l’annuncio di Pioli

L’allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato poco fa in conferenza stampa. Tanti i temi affrontati, tra cui il problema dei tanti infortuni

Neanche il tempo di rifiatare dopo la vittoria contro il Venezia che il Milan deve già tornare in campo. Domani pomeriggio si fa a La Spezia, gara valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Pioli è stato ascoltato dai giornalisti nella consueta conferenza stampa pre-partita.

Diversi argomenti trattati, dalla valutazione sulle seconde linee scese in campo contro i veneti all’analisi del prossimo avversario, lo Spezia di Thiago Motta. Liguri che lo scorso anno misero in grande difficoltà la squadra di Pioli, battendola addirittura per 2-0 nel match che lo stesso tecnico emiliano ha definito “il peggiore della scorsa stagione”.

Pioli annuncia due ritorni ed un’assenza per La Spezia

Tornano a disposizione di Stefano Pioli sia Olivier Giroud che Davide Calabria, assenti contro il Venezia rispettivamente per un problema alla schiena e un affaticamento muscolare. Non sarà invece della partita Alessandro Florenzi, che contro il Venezia ha subito un trauma contusivo al ginocchio che non gli ha permesso di svolgere l’allenamento di questa mattina.

Resta da capire se Pioli ha intenzione di schierare i due già dal primo minuto di domani, o se inserirli a partita in corso per mettere nelle loro gambe minuti importanti in vista del match di martedì contro l’Atletico Madrid in Champions. Ancora out Simon Kjaer, che sta recuperando dal fastidio al flessore. La speranza è quella di recuperarlo in vista della sfida contro i Colchoneros.

Non ci saranno nemmeno gli altri giocatori già assenti da qualche partita come Krunic, Bakayoko, Messias e Ibrahimovic. Quest’ultimo sta smaltendo il problema al tendine achillleo e anche lui punta al ritorno nella coppa dalle grandi orecchie.