Spezia-Milan, la lista dei convocati di Thiago Motta

Ecco la lista dei convocati di Thiago Motta per la gara di domani. Fuori, tra gli altri, anche Agudelo, Reca e Kovalenko.

Il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Milan, in programma domani alle ore 15:00. Diverse assenze tra le fila dei liguri: non saranno del match i difensori Erlic e Reca, i centrocampisti Leo Sena, Agudelo e Kovalenko e l’attaccante Colley. Gli spezzini vogliano tornare a far punti dopo la bella prestazione contro la Juventus, nella quale però è arrivata una sconfitta per 2-3. Ecco la lista completa:

Spezia, i convocati

PORTIERE: Provedel, Zoet, Zovko

DIFENSORI: Amian, Bastoni, Bertola, Ferrer, Hristov, Kiwior, Nikolau

CENTROCAMPISTI: Bourabia, Maggiore, Sala

ATTACCANTI: Antiste, Gyasi, Manaj, Nzola, Podgoreanu, Salcedo, Strelec, Verde