Suarez, un record strepitoso: come lui solo Ibrahimovic e Ronaldo

Luis Suarez raggiunge un traguardo storico, ma che il nostro attaccante Zlatan Ibrahimovic aveva già raggiunto addirittura sette anni fa

Un gol per entrare nella storia: Luis Suarez, con la rete contro il Getafe nell’ultimo turno di campionato, raggiunge Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo in un record che difficilmente potrà essere nuovamente raggiunto: nemmeno un fuoriclasse come Leo Messi ci è riuscito.

Suarez è la punta di diamante dell’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone. I colchoneros saranno anche i prossimi avversari del Milan in Champions League, nella gara che segna il secondo turno della fase a gironi e che si disputerà sul terreno di gioco di San Siro.

Leggi anche:

Suarez raggiunge Ibrahimovic e Ronaldo: che traguardo!

Con il gol messo a segno contro il Getafe, Luis Suarez entra nella storia. Infatti l’attaccante uruguaiano è andato in rete al 78′, l’unico minuto che gli mancava in una particolare graduatoria: gol realizzati in tutti i minuti di una partita da novanta giri di lancette.

Cosa significa questo? Che Suarez ha segnato in ogni minuto di una gara, dal primo al novantasettesimo, perché anche il recupero è compreso in questa classifica. Ma il pistolero non è il primo a raggiungere questo traguardo: prima di lui ci erano riusciti soltanto altre due leggende: Cristiano Ronald0 e, manco a dirlo, Zlatan Ibrahimovic.

L’attaccante rossonero ha realizzato questo record nel lontano 2014, ben sette anni fa. Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo e Suarez: non solo tre semplici attaccanti, ma tre campioni: e tra pochissimo, i primi due, potrebbero scontrarsi in Champions League (condizioni fisiche permettendo)…