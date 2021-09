Calciomercato Milan, contatti continui col Real: pronto il colpo

Sembra essere ancora viva la pista che porta a Isco. Stando alle ultime news provenienti dalla Spagna: proseguono i contatti tra Milan e Real Madrid

I rapporti tra Milan e Real Madrid – non è un segreto – sono più che ottimi, come testimoniano gli affari Brahim Diaz e Theo Hernandez. In estate, oltre al ritorno del trequartista, sarebbero potuti sbarcare a Milano altri calciatori di proprietà dei blancos.

Si è parlato tanto di Odriozola, poi passato alla Fiorentina, con la formula del prestito, ma soprattutto di Ceballos e Isco. La ricerca del trequartista, in casa Milan, è proseguita per tutta l’estate, poi la dirigenza ha deciso di puntare su Junior Messias.

L’ex Crotone non è proprio un dieci puro, anche se può disimpegnarsi in quel ruolo. In Calabria lo abbiamo visto giocare da mezzala, dietro la punta e da esterno destro. A breve lo vedremo e capiremo come Stefano Pioli deciderà di impiegarlo.

Isco pista viva

Non si può escludere però, che i rossoneri tornino sul mercato per un trequartista puro. Il nome di Isco, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, resta dunque vivo. A riportare dell’interesse da parte del Milan è TodoFichajes.

Il portale spagnolo, inoltre, aggiunge che i contatti tra le parti sarebbero costanti, con il Real che potrebbe agevolare il trasferimento di Isco. Un accordo così potrebbe essere trovato già prima della riapertura del calciomercato.