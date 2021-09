Milan, Saelemaekers scatenato sul pullman: “Malda is on fire”

Dopo la difficile ma preziosa vittoria contro lo Spezia, i rossoneri si sono scatenati sul pullman di ritorno a Milano. Cori e urla per Daniel Maldini, che all’esordio da titolare ha messo a segno la sua prima rete

Ritorna ad esser cantata sul pullman del Milan la canzone rivisitata che ha accompagnato il magico cammino dei rossoneri la scorsa stagione. Ma se fino all’anno scorso protagonista del coro era Stefano Pioli, con la celebre frase “Pioli is on fire”, quest’oggi il soggetto è cambiato. Dopo la pesante vittoria del Milan contro lo Spezia in trasferta, i rossoneri saliti sul pullman hanno dedicato la celebre canzone a Daniel Maldini.

Leggi anche:

Il figlio d’arte ha giocato oggi la sua prima gara da titolare con la maglia del Milan e per lui non poteva esserci esordio migliore. Gran gol per il nipote di Cesare e figlio di Paolo. La rete di Daniel ha aperto le marcature e regalato il vantaggio ai rossoneri. Ecco che per lui, i compagni si sono scatenati sul pullman di ritorno a Milano, cantando a squarciagola la frase “Malda is on fire”.

Un vero spettacolo poter guardare i rossoneri felici e trionfanti, e che festeggiano le fortune di un compagno. La scena è stata ripresa da Alexis Saelemaekers, il più gasato, che ha condiviso il video su Instagram. Eccolo di seguito: