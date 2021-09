Daniel Maldini: “Che emozione, ancora devo realizzare”

Le parole di Daniel Maldini, autore del primo gol, a DAZN dopo la fine del match contro lo Spezia: “Ero molto emozionato ma tranquillo”.

Al termine del match fra Spezia e Milan è arrivato a parlare ai microfoni di DAZN un emozionatissimo Daniel Maldini. Il figlio d’arte, alla prima da titolare, è riuscire a trovare il gol del momentaneo vantaggio dei rossoneri. Ecco le sue parole nell’intervista:

Quali sono le tue sensazioni in questo momento?

“Un’emozione fortissima, devo ancora realizzare. Per fortuna abbiamo vinto sono molto contento. Mi stima molto e mi dice come devo muoversi. Mi aiuta tanto”.

Come ti sei sentito oggi in campo? L’esultanza di tuo padre?

“Ero abbastanza emozionato anche se ero comunque tranquillo. Ero molto sereno alla fine. Mio padre è molto esigente ma penso sia giusto così”.

Sapevi che saresti stato titolare? Come ti sei trovato in campo?

“Il mister me lo ha detto il giorno prima, sapevo che avrei cominciato dal primo minuto. Un po’ di tensione c’era ma i compagni mi aiutano molto. In campo era dura trovare spazi però per fortuna nel secondo tempo si sono aperti un po’ di spazio siamo riusciti a sbloccarla”.

Le tue caratteristiche possono portarti a giocare anche da attaccante?

“Devo ancora riuscire a capire bene i momenti della partita ma sicuramente la mia fisicità mi aiuta”.