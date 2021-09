Serie A, la classifica dopo Spezia-Milan: rossoneri momentaneamente in vetta

Rossoneri che vincono anche sul campo dello Spezia e balzano al primo posto, in attesa delle sfide di stasera e di domani.

Il Milan fatica ma riesce comunque nel finale ad agguantare i 3 punti. Dopo un primo tempo bloccato il Diavolo la sblocca con un colpo di testa di Daniel Maldini, al suo primo gol in Serie A, per la gioia di papà Paolo in tribuna ad assistere. Quando tutto sembra in discesa arriva il rocambolesco pareggio di Verde con deviazione sfortunata di Tonali a complicare tutto. Nel finale però la squadra di Pioli non ci sta e cerca la vittoria a tutti i costi. Vittoria che arriva con la rete di Brahim Diaz: lo spagnolo, entrato in campo da pochi minuti, raccoglie l’assist di Saelaekers e insacca per l’1-2 finale.

I rossoneri raggiungono quindi quota 16 punti e sono attualmente da soli in vetta. Ovviamente tutto questo in attesa della sfida delle 18:00 fra Inter e Atalanta e di quella domani sera del Napoli, che ospiterà al Maradona il Cagliari dell’ex Walter Mazzarri. Partenza fortissima comunque del Milan che dopo le prime sei giornate è imbattuta e ha già affrontato due big come Juventus e Lazio.

Leggi anche:

Rimane a quota 4 punti lo Spezia di Thiago Motta che non raccoglie nulla nelle due sfide interne con Juventus e Milan e rimane in acque poco sicure della classifica. Ecco la classifica attuale di Serie A: