Calciomercato Milan, colpo alla Saeleamekers | Ritorno di fiamma!

Secondo fonti spagnole, il Milan pensa già a come rinforzarsi in futuro: messo nel mirino un giovane trequartista belga di grande talento

È un Milan di giovani quello si sta imponendo con voglia, grinta e talento nel campionato di Serie A. La squadra di Stefano Pioli continua a raccogliere punti orfana dei suoi veterani in campo. Nonostante le assenze di top player come Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer e Alessandro Florenzi, i rossoneri riescono a costruire ottime trame di gioco e a fare della giovinezza un gran punto di forza.

Certo, l’apporto dei giocatori più anziani è molto importante alla squadra rossonera. L’esperienza, la leadership dei veterani ha aiutato molto i ragazzi a crescere in questi ultimi due anni e i frutti si stanno raccogliendo proprio adesso. Il Milan, dati gli ottimi risultati che sta raggiungendo grazie alla politica d’acquisti mirata ai giovani, ha assolutamente intenzione di non fermarsi. L’area scouting rossonera, così come i i dirigenti del club, sono costantemente alla ricerca di nuovi prospetti da acquisire e far sbocciare.

Sono diversi i nomi di giovani calciatori che Maldini e Massara stanno attenzionando nell’ultimo periodo. Da Charles De Ketelaere a Noa Lang, talenti del Club Brugge. Ma dalla Spagna arriva voce dell’interesse della dirigenza rossonera per un altro giovanissimo che gioca sempre in Belgio, e quindi nella Jupiler Pro League.

Yari Verschaeren, il duttile trequartista perfetto per Pioli

Fichajes.net, noto portale spagnolo di calciomercato, ha raccontato di come il Milan stia tenendo l’attenzione su Yari Verschaeren, classe 2001 attualmente in forza all’Anderlecht. Vi starete chiedendo di chi si tratta, ebbene, quello del belga non è un nome del tutto nuovo per l’ambiente rossonero. Il giovanissimo era già accostato al Milan quando Ralf Rangnick pareva destinato ad ereditare la panchina da Stefano Pioli.

Adesso, Yari è tornato forte nel mirino di Maldini in quanto sta mettendo in mostra grandissime potenzialità con la maglia dell’Anderlecht. Di ruolo naturale trequartista, sa adattarsi molto bene anche a esterno destro d’attacco o centrale di centrocampo. Insomma, un profilo giovane sì, ma completo; di quelli che a Stefano Pioli fanno girar la testa.

Yari Verschaeren ha un piede molto educato (destro), e si dice sia molto bravo a creare superiorità numerica in area avversaria. Questa stagione, in sette presenze timbrate, ha già realizzato due gol e due assist. Niente male per un giocatore di soli 20 anni! Il suo contratto con l’Anderlecht è in scadenza nel 2024, ma chissà che il Milan non decida di piazzare un bell’investimento per lui.

Secondo Transfermarkt, il valore del giocatore si aggira attorno ai 13 milioni di euro. Yari Verschaeren è un vero fiore all’occhiello del calcio europeo, e chissà che non possa avere la stessa sorte di Alexis Saelemaekers: arrivato dall’Anderlecht da perfetto sconosciuto si è conquistato il palcoscenico milanista in poco tempo.