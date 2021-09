Milan Femminile, arriva la prima sconfitta: il Sassuolo stravince al Vismara

Cadono per la prima volta in campionato le rossonere di Maurizio Ganz. Il Sassuolo ha avuto la meglio con qualità e grinta. 0-2 al Vismara per le neroverdi!

Si interrompe la corsa del Milan Femminile, che contro un ottimo Sassuolo trova la prima sconfitta della stagione. È terminata 0-2 in favore delle neroverdi allo Stadio Vismara: una gara che già dai primi minuti aveva fatto intendere quale fosse la squadra più in forma. Il gioco delle rossonere è stato molto prevedibile sia nel primo che nel secondo tempo. Il Sassuolo è invece apparso da subito più organizzato e incisivo.

Non a caso la squadra di Piovani l’ha sbloccata al 16‘ grazie al gol della Dubcova: un potente sinistro su assist di Cantore. Le rossonere hanno sprecato le poche occasioni avute in area avversaria, così il Sassuolo c’ha messo poco a chiudere il match ad inizio secondo tempo. Al 56‘ ci ha pensato Dongus a segnare lo 0-2, di testa e sempre su assist di Cantore. Adesso, il Milan di Maurizio Ganz si trova al terzo posto della classifica a quota 9 punti.

Il Sassuolo, invece, conferma l’ottimo inizio di stagione condividendo con la Juventus il posto di capolista della Serie A Femminile: 12 punti per entrambe le squadre che non hanno perso alcuna partita sin qui. Il Milan deve subito tornare a lavorare per riprendere la corsa allo scudetto.