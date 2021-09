Milan-Atletico Madrid, le probabili formazioni: Pioli ritrova Calabria, due dubbi per Simone

Dalla Spagna arrivano le ultime news sulla possibile formazione che domani sera Simeone schiererà in campo contro il Milan. Il tecnico argentino sceglierà tra due diversi moduli!

Manca ormai un giorno esatto al debutto del Milan in Champions League nel suo San Siro. Dopo l’amara disfatta contro il Liverpool, nella prima giornata della competizione, i rossoneri domani sfideranno in casa l’Atletico Madrid di Simeone; altro avversario davvero ostico! La squadra spagnola ha delle caratteristiche tecnico-tattiche nettamente diverse dai Reds di Klopp, ma esprime comunque un gioco di qualità.

Nelle ultime ore si è molto discusso delle probabili scelte di formazione che Stefano Pioli farà per affrontare i colchoneros. Pochi dubbi per il tecnico parmense, che schiererà la solita titolare. Gli unici ballottaggi riguardano la difesa e l’attacco. Pioli deve ancora valutare se mandare in campo dal 1’ Romagnoli o Kjaer nella retroguardia, e Rebic o Giroud da prima punta in solitaria.

Per il resto spazio ai titolari: Maignan tra i pali; Calabria, Tomori e Theo Hernandez in difesa; Tonali e Kessie coppia in mediana; Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers sul tridente della trequarti. Una squadra giovane e che ha già mostrato cosa è in grado di fare. Dalla Spagna, invece, ci arrivano novità sulla probabile formazione che Simeone schiererà per affrontare il Milan a San Siro.

Il noto portale spagnolo AS ha fatto il punto sulla probabile formazione dell’Atletico Madrid. Secondo la fonte, Diego Simeone sta valutando se schierare un 3-5-2 o un 4-4-2. Nel primo modulo, il tecnico argentino punterebbe su: Oblak in porta; difesa a tre con Gimenez, Felipe ed Hermoso; nel centrocampo a cinque presenti Trippier, Kondogbia, Koke, Lorrente e Carrasco; in attacco Correa e Suarez.

L’altra ipotesi, il 4-4-2, vedrebbe invece favorito alla titolarità Lodi in sostituzione a Felipe o Hermoso, e una difesa a 4. Insomma, rimangono pochi dubbi anche all’allenatore argentino, che oggi in conferenza stampa ha ammesso di dover affrontare un avversario molto aggressivo e organizzato e tanto fedele al proprio allenatore. Il Milan sta dimostrando di potersela giocare anche con le big. Domani sera i rossoneri affronteranno una formazione, qualunque sia il modulo, molto forte nei singoli.

Un altro banco di prova che servirà a testare la forza di questa strada, e si spera, come detto da Pioli, di guadagnare qualche punto nel girone!