Milan, la Champions League a San Siro: un video per ricordare le notti europee

Domani sera il Milan torna San Siro a giocare la Champions League. Per celebrare l’evento, il club rossonero ha postato un emozionante video sui social

Dopo sette lunghi anni il Milan è tornato a giocarsi la Champions League. Per molti, i rossoneri sono rientrati a “casa”, nel palcoscenico nel quale hanno fatto la loro storia gloriosa. Il debutto nella competizione è avvenuto in trasferta, ad Anfield, contro uno sfavillante Liverpool. Sconfitta per 3-2, ma il Milan ha dimostrato di poterci stare ancora tra le big d’Europa.

Leggi anche:

Serve crescere, passo dopo passo, per tornare a duellare alla pari con determinate rivali. La squadra rossonera oggi è sulla giusta strada, lo ha dimostrato, e può tornare a farlo domani sera tra le mura di casa. Contro l’Atletico Madrid di Simeone, il Milan farà il suo esordio a San Siro in Champions League dopo tanto, troppo tempo. Lo Stadio Giuseppe Meazza ha fatto da cornice a delle magiche notti europee del passato, e domani sera torneranno a splendere le sue luci, che si mescoleranno ai tifosi e ad una sfida che sa di grande calcio.

L’AC Milan, per celebrare il ritorno a San Siro del Milan in Champions League, ha postato sui vari canali social ufficiali del club un video molto emozionante. Questo riporta a galla le scene vittoriose delle gare del passato dei rossoneri a San Siro in Champions. Immagini che danno i brividi, e che ricordano quanto è grande ed importante la storia di questo club, non soltanto in Europa, ma in tutto il mondo.

Di seguito il video pubblicato dall’AC Milan: