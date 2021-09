Diretta Live Milan – Atletico Madrid | Cronaca e risultato in tempo reale della partita del girone B della Champions League 2021/2022.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA IN TEMPO REALE DI MILAN-ATLETICO

Milan-Atletico Madrid: la cronaca in diretta

45’+1′ – PRIMO TEMPO FINITO! Milan-Atletico Madrid 1-0, decide un bel gol di Rafael Leao. Rossoneri molto meglio dei Colchoneros, che però avranno tutta una ripresa da giocare in superiorità numerica per l’espulsione di Kessie.

45’+1′ – Cross di Correa, al volo calcia Suarez senza trovare la porta. Brivido.

45′ – Un minuto di recupero concesso dall’arbitro Cakir.

45′ – Tomori anticipa Joan Felix sul tiro-cross di Suarez.

43′ – Nonostante l’inferiorità numerica, grande Milan.

40′ – Simeone mette Joao Felix al posto di Trippier.

38′ – Clamorosa traversa di Leao in rovesciata dall’interno dell’area! Viene segnalato fuorigioco, ma non sembra esserci.

34′ – Pioli toglie Rebic, mette Tonali per rinforzare il centrocampo.

29′ – Ammonito Rebic per proteste.

29′ – ESPULSO KESSIE. Forse un po’ eccessiva la doppia ammonizione al centrocampista del Milan, che ha rifilato un pestone a un avversario ma non con cattiveria, era andato sul pallone.

27′ – Atletico Madrid pericoloso sugli sviluppi di un corner, l’azione termina con un tiro alto di Kondogbia da fuori area.

26′ – Ottimo intervento in scivolata di Romagnoli su Llorente, che poteva essere molto pericoloso.

24′ – Bel taglio di Rebic in area, tacco per l’inserimento di Theo Hernandez, ma l’Atletico si salva.

20′ – GOL MILAN! RAFAEL LEAO!!! Diagonale rasoterra di destro dall’interno dell’area, Oblak battuto! Bella giocata di Brahim Diaz, che ha servito bene Rafa.

19′ – CLAMOROSA OCCASIONE PER REBIC! Il croato davanti a Oblak calcia rasoterra, ma il portiere avversario devia in corner!

18′ – Imbucata di Brahim Diaz per Calabria, palla un po’ lunga e bloccata da Oblak senza problemi.

17′ – Ottima palla rubata da Brahim Diaz, il cui tiro da fuori area poi è debole: Oblak para facilmente. Lo spagnolo poteva calciare meglio.

15′ – Ammonito Kessie per fallo tattico su Llorente.

14′ – Altro ottimo intervento di Tomori, stavolta su Correa.

13′ – Tomori fa un grande anticipo su Suarez, poi prova il tiro di sinistro mancano di molto la porta. Comunque grande giocata difensiva dell’ex Chelsea.

10′ – L’Atletico Madrid chiede un rigore per un presunto tocco di braccio di Tomori in area rossonera. Check del VAR, niente penalty.

8′ – Palla in verticale di Leao per Rebic, ma il croato viene anticipato. Passaggio un po’ lento dell’ex Lille per il compagno.

5′ – Molto bene la squadra di Pioli, grande intensità e pressione.

2′ – Rossoneri aggressivi, subito un corner guadagnato da Calabria. Sugli sviluppi nulla di fatto, però.

1′ – Calcio di inizio del Milan, si parte a San Siro!

Alle ore 21:00 l’arbitro Cakir darà il via alla sfida!

Leggi anche -> Milan-Atletico Madrid, streaming gratis e diretta tv: dove vedere il match

Formazioni ufficiali Milan-Atletico Madrid

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Leão; Rebić. A disp.: Jungdal, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu; Tonali; Giroud, Maldini. All.: Pioli.

ATLÉTICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Hermoso; Llorente, Koke, Kondogbia, Carrasco; Suárez, Correa. A disp.: Christian, Lecomte; Camus, Lodi, Vrsaljko; de Paul, Herrera, Lemar; Cunha, Griezmann, João Félix. All.: Simeone.

Arbitro: Cüneyt Çakır (TUR)

Champions League, la presentazione di Milan-Atletico Madrid

Il Milan arriva alla partita di San Siro con 0 punti nella classifica del girone B di Champions League, dopo aver perso a testa alta per 3-2 contro il Liverpool nella prima giornata. I rossoneri hanno grande voglia di riscattare il KO di Anfield Road e di regalare un buon risultato ai tifosi.

Ovviamente il match contro i Colchoneros sarà difficile. Pioli deve rinunciare a dei titolari come Kjaer e Ibrahimovic, oltre ad altri elementi come Bakayoko, Krunic e Messias. Calabria e Giroud sono rientrati nella vincente trasferta contro lo Spezia, però non sono al 100% della condizione fisica.

L’Atletico Madrid ha un punto dopo il pareggio 0-0 al Wanda Metropolitano contro il Porto. A Milano parte come favorito, ma sa di non poter sottovalutare il Diavolo. La squadra di Simeone, uscita sconfitta dall’ultima gara nella Liga sul campo dell’Alaves, avrà certamente voglia di vincere. Recuperato Lemar, sarà invece assente Savic (ex Fiorentina) per squalifica.