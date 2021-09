Milan-Atletico Madrid, streaming gratis e diretta tv: dove vedere il match

Milan-Atletico Madrid in campo a San Siro, martedì 28 settembre alle 21, per la seconda giornata del Girone B di Champions League. Le indicazioni su dove vedere la partita in tv e in streaming

Un match importante per entrambe le squadre quello che si disputerà stasera alle 21 a San Siro tra Milan e Atletico Madrid, in campo nella seconda giornata del girone B di Champions League, in concomitanza con Porto-Liverpool, altra partita del girone in programma al Dragao.

A sette anni di distanza dall’ultimo confronto europeo negli ottavi di Champions del 2014, Milan e Atletico si giocano stavolta punti fondamentali per la classifica del gruppo che vede il Liverpool, vincitore sui rossoneri all’esordio, in vetta con 3 punti, seguito da Atletico e Porto a 1 e Milan a 0. Solita emergenza per i rossoneri con Pioli che deve rinunciare ancora a Ibrahimovic, Krunic, Bakayoko e Kjaer non convocato in extremis. Simeone, invece, non ha disposizione lo squalificato Savic e recupera Koke. Abbondanza in attacco con Suarez, Joao Felix, Griezmann, Correa, Cunha e Carrasco.

Leggi anche

Milan-Atletico Madrid, diretta tv e streaming

Buona notizia per i tifosi rossoneri. Milan-Atletico Madrid sarà trasmessa, infatti, in diretta tv in chiaro gratuitamente su Canale 5 oltreché che su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Calcio 252) con ampio post partita per analizzare quanto avvenuto a San Siro e sugli altri campi di Champions.

Mediaset offrirà la diretta streaming gratuita di Milan-Atletico Madrid direttamente sul sito di Sportmediaset oltreché su Infinity, quest’ultimo disponibile in abbonamento su applicazione, sito o all’interno dell’offerta calcistica di TimVision.

Gli abbonati a Sky, invece, possono vedere Milan-Atletico Madrid in streaming su Sky Go selezionando i canali sopra indicati o tramite la finestra dedicata all’evento presente direttamente sull’home page a ridosso dell’inizio. Milan-Atletico è disponibile anche per gli abbonati a Now Tv. Sempre su Sky, già in seconda serata, sono previsti vari passaggi in replica del match.