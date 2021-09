Milan-Atletico Madrid, probabili formazioni: Romagnoli e Bennacer titolari

Ecco come dovrebbero schierarsi Milan ed Atletico Madrid questa sera, nella seconda giornata di Champions League.

Torna il grande calcio a San Siro, con il Milan finalmente protagonista. Il durissimo girone di Champions League, che ha già presentato l’ostacolo Liverpool alla prima tornata di gare, prevede per stasera un’altra sfida significativa contro i campioni di Spagna.

I rossoneri se la vedranno contro l’Atletico Madrid, un club considerato tra i più tosti e completi dell’intero panorama calcistico europeo. Soprattutto per la presenza di Diego Pablo Simeone come allenatore, personaggio che non molla mai e che sa trasformare in oro ciò che sembra vano.

Stefano Pioli però non ha paura e non farà pre-tattica. Idee chiare per il tecnico del Milan che sembra aver già preso le decisioni definitive anche per la formazione titolare da schierare alle ore 21, quando risuonerà l’inno della Champions.

La formazione del Milan

Secondo Sky Sport Pioli farà affidamento dal 1′ minuto in difesa su Davide Calabria e Alessio Romagnoli, che è favorito su Kjaer. Il terzino aveva già giocato uno spezzone contro lo Spezia, il danese invece è tornato ad allenarsi nelle ultime sessioni col resto del gruppo ma dovrebbe partire dalla panchina.

Anche gli altri ballottaggi sembrano ormai delineati. Pioli potrebbe puntare su Bennacer in mezzo al campo al fianco di Kessie, con Tonali fuori. Mentre in attacco staffetta tra Rebic e Giroud, con il croato che però partirà titolare, con automatico spostamento di Rafael Leao nel ruolo di esterno sinistro offensivo.

Questo il probabile undici titolare del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Rebic.

La formazione dell’Atletico Madrid

Se il Milan si presenta all’impegno odierno senza alcuni elementi chiave (su tutti Ibrahimovic), l’Atletico Madrid ha invece recuperato in tempo l’intero organico. Ampia scelta per Simeone, che dovrebbe presentarsi a San Siro con un 3-5-2 solido ma allo stesso tempo di qualità.

Rientro dal 1′ minuto per Lemar, schierato da mezzala offensiva, e per Joao Felix al centro dell’attacco. La rosa dei colchoneros è talmente vasta e ricca che Simeone potrà permettersi di lasciare inizialmente in panchina elementi del calibro di De Paul, Griezmann e Correa.

Il probabile undici titolare dell’Atletico: (3-5-2) Oblak; Gimenez, Felipe, Hermoso; Trippier, Llorente, Koke, Lemar, Carrasco; Joao Felix, Suarez.