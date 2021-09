ML – Milan-Atletico Madrid, i convocati di Pioli: Kjaer out, il motivo

Il danese assente dalla lista dei convocati per la sfida di Champions League di questa sera contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone

Manca davvero poco a Milan–Atletico Madrid, seconda giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. Milan che vuole rifarsi dopo la sconfitta di Anfield contro il Liverpool per smuovere la classifica e abbandonare lo zero nella sezione “punti”.

Difronte un Atletico reduce da una sconfitta inaspettata, ma che in Europa è sempre una certezza. Ci vorrà la massima concentrazione per portare a casa un risultato positivo. Diverse novità di formazione per Stefano Pioli con Bennacer favorito su Tonali al fianco di Kessie, ma ci sono aggiornamenti importanti anche per quanto riguarda Simon Kjaer.

Simon Kjaer resta a casa: la decisione di Pioli

Non è presente nella lista dei convocati per la gara di questa sera il difensore danese Simon Kjaer, che secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sarà preservato a scopo precauzionale. Potremmo dunque rivederlo in campo nella sfida di domenica in Serie A contro l’Atalanta.

Spazio dunque a Romagnoli contro l’Atletico, che affiancherà Tomori. Come già preannunciato nemmeno Ibrahimovic risulta tra i giocatori disponibili, ma è stato invece chiamato dalla Nazionale svedese per le partite che si disputeranno durante la sosta. Davanti spazio a Rebic, con Giroud pronto ad entrare a gara in corso.