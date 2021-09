Calciomercato Milan, Maldini lo ha puntato | Lo paragonano a De Bruyne!

Il giovanissimo centrocampista è finito sul taccuino della dirigenza rossonera ma la concorrenza è davvero tanta.

Fra gioie e delusioni sul campo, in casa Milan si butta sempre un occhio al mercato e alle situazioni che possono nascere già in questi mesi. I rossoneri, attraverso il proprio scouting, monitorano costantemente i giovani talenti in giro per l’Europa, per poter poi tentare l’affondo nelle prossime sessioni di mercato.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la dirigenza rossonera avrebbe messo sotto osservazione un talento proveniente dall’Ekstraklasa, la massima serie del campionato polacco. Proprio lì infatti gioca un giovanissimo centrocampista che sta attirando le attenzioni di vari top club con le sue giocate. Si tratta di Kacper Kozlowski.

Chi è Kacper Kozlowski

Kozlowski è un classe 2003 e a neanche 18 anni è già titolare nel Pogon Szczecin, con cui ha esordito a 15. Rientra anche già nel giro della nazionale polacca, allenata ora dall’ex tecnico della Fiorentina, Paulo Sousa. In Polonia sono sicuri che si tratta di un talento puro, tanto da paragonarlo al centrocampista del Manchester City, Kevin De Bruyne. Proprio come il belga, si tratta di un centrocampista tuttofare, in grado di giocare sia da mezzala che da trequartista. Transfermarkt valuta il cartellino del giocatore 5 milioni, ma sicuramente a quelle cifre non sarà possibile arrivare a lui.

Ovviamente la concorrenza per assicurarsi le sue prestazioni è a dir poco spietata. Calciomercato.com afferma che , oltre ai rossoneri, il giocatore sarebbe finito sul taccuino anche di Juventus, Borussia Dormund, Lipsia e Salisburgo. Quest’anno ha deciso di restare in Polonia, rifiutando le avances del Bayer Leverkusen, per continuare a crescere ancora. Nel 2022 potrebbe però approdare in un top club e vedremo se sarà il Diavolo a spuntarla.