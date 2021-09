Milan-Atletico Madrid, il fallo di mano di Llorente passato inosservato: era rigore? – VIDEO

Al Milan manca un rigore contro l’Atletico Madrid? In pochi se ne sono accorti, ma oggi il video sta facendo il giro del web..

Arbitraggio scandaloso ed evidentemente di parte quello che si è visto ieri sera a San Siro tra Milan e Atletico Madrid. Il fischietto turco Cakir oggi è nell’occhio del ciclone, sotto accusa per i gravi errori che hanno indirizzato la partita verso un risultato ingiusto. Doppio giallo, severo, troppo, su Franck Kessie e un rigore concesso ai colchoneros al 97’. Il penalty, in realtà, come dimostrato abbondantemente da Tv, giornali e media, non era da concedere. È Lemar a toccare prima il pallone con il braccio rispetto a Kalulu.

Il Milan è uscito a testa altissima, ma pur sempre con zero punti nel girone di Champions League. È davvero scandaloso che, ancora oggi, attraverso l’utilizzo del Var si commettano certi errori che stravolgono in maniera decisiva i risultati delle gare. È sembrato che ieri sera, a San Siro, gli addetti al Var abbiano visto quanto voluto, e abbiano chiuso gli occhi dove c’era da non vedere. C’è un video che sta girando sui social che mostra un fallo di mano di Marcos Llorente in area di rigore. A guardarlo sembra fallo netto e quindi penalty in favore del Milan.

Eppure, nessuno se ne è accorto e ha protestato durante la gara. Chissà se il VAR ha controllato l’episodio in questione. Il beneficio del dubbio, oggi, è più che lecito. Di seguito il video che mostra l’episodio: