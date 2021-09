Milan-Atletico Madrid, l’incredibile rovesciata di Leao: esecuzione perfetta – VIDEO

Rovesciata straordinaria quella tentata da Rafael Leao ieri sera contro l’Atletico Madrid. Peccato che la traversa ne ha impedito il gol! Rivediamo insieme l’episodio

Una prestazione magistrale quella messa in campo ieri sera da Rafael Leao. Il portoghese sta crescendo a dismisura dal punto di vista tecnico e della continuità. Finalmente sta facendo vedere, partita dopo partita, le sue grandi qualità. Nonostante la sconfitta contro l’Atletico Madrid, non si può cancellare la grande prova tecnica di Rafa. Gran gol per lui, su assist di Brahim Diaz, che ha acceso le speranze sul buon esito del cammino del Milan in Champions League.

Certo, gli episodi arbitrali hanno poi dirottato la partita verso un altro risultato, ma la prestazione di Leao è stata la grande nota positiva di ieri sera. Corsa, dribbling, grinta e collaborazione con i compagni rendono oggi il portoghese una pedina insostituibile del gioco di Stefano Pioli. Di Leao piacciono soprattuto i lampi di genio calcistici, quelli che non ti aspetti, e che ti lasciano a bocca aperta.

Le sue cavalcate a saltare gli avversari sulla corsia sinistra sono qualcosa di strabiliante, ma ieri sera a San Siro, Rafa si è messo in mostra anche per un gesto tecnico da brividi. Una rovesciata a dir poco strabiliante che avrebbe potuto significare il doppio vantaggio per il Milan. Una palla che Leao ha impattato in rovesciata al volo e che, purtroppo, ha trovato la traversa a far da ostacolo. Ma la giocata è qualcosa che rimarrà per tanto tempo impressa nelle mente dei tanti appassionati di calcio.

Che giocatore Rafa, che fuoriclasse! Rivediamo insieme l’episodio della sua rovesciata: