Milan-Atletico Madrid, le reazioni social dei rossoneri – FOTO

Tutta la delusione dei calciatori del Milan dopo l’Atletico Madrid, evidenziata nei loro post pubblicati sui social network

C’è tanta nei volti e nelle parole dei giocatori rossoneri dopo la sconfitta immeritata arrivata ieri sera in Champions League contro l’Atletico Madrid. Lo si capisce dai diversi post pubblicati sui social media dagli stessi protagonisti della partita.

Uno di questi è Theo Hernandez, che su Twitter scrive: “Meritavamo di più, ma purtroppo è andata così! Ora concentrati subito sulla prossima battaglia”. Giusto così, perché adesso arriva l’Atalanta e bisogna focalizzarsi su questa importante partita di Serie A.

Meritavamo di più, ma purtroppo è andata così! Ora concentrati subito sulla prossima battaglia ⚔️🔴⚫️

Merecimos más pero no pudo ser. Ya pensando en nuestra próxima batalla #SempreMilan pic.twitter.com/aEfx4OmFnI — Theo Hernandez (@TheoHernandez) September 29, 2021

Gli altri post dei rossoneri

Anche Leao, protagonista con il gol del momentaneo 1-0 e la clamorosa traversa che avrebbe fatto esplodere San Siro, ha voluto dire la sua: “Dispiace per il risultato, ma sono fiero dei miei compagni. Grazie a tutti i tifosi per il sostegno, forza Milan sempre!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafael Leão (@iamrafaeleao93)

Usa una sola parola invece Ismael Bennacer: “Frustrazione…”, scrive l’algerino. Il mediano rossonero è stato votato come migliore in campo della partita di ieri, un riconoscimento assolutamente meritato dopo un avvio di stagione non dei migliori.