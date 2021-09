ML – Milan, un altro infortunio: problema al ginocchio, salta l’Atalanta

Ancora piena l’infermeria rossonera, con il giocatore del Milan che sente nuovamente dolore al ginocchio sinistro dopo la gara di ieri

Piove sul bagnato in casa Milan. Non solo la sconfitta immeritata di ieri sera in Champions League per 2-1 contro l’Atletico Madrid di Simeone, adesso anche il nuovo infortunio di Alessandro Florenzi che accusa ancora dolore al ginocchio sinistro.

Florenzi era stato già costretto a saltare la partita di La Spezia in campionato per lo stesso problema. Poi è tornato a disposizione per la partita in Europa ed è anche entrato in campo, non benissimo a dir la verità. Il gol del pareggio degli spagnoli nasce da una sua disattenzione in fase difensiva, mentre il rigore inesistente fischiato da Cakir parte da un suo rinvio errato che è rimasto nell’area rossonera.

Leggi anche:

Florenzi ancora infortunato: si valuta l’intervento

L’ex Roma non partirà nemmeno con la Nazionale per la semifinale di Nations League, e domani sarà a Villa Stuart per un confronto con il professor Mariani. Florenzi si porta avanti questo fastidio al ginocchio da un po’ di tempo, e questa situazione non gli sta permettendo di avere una condizione fisica ottimale.

Dopo la visita di controllo a Roma si deciderà il da farsi. Ci sono due opzioni plausibili: la prima è un periodo di riposo affinché il giocatore torni a pieno regime, l’altra è un intervento mini-invasivo in artroscopia. Attendiamo dunque gli sviluppi nella giornata di domani, in cui Florenzi capirà quale sarà il suo imminente futuro.