Italia, i convocati di Mancini: nessun rossonero in lista

Il ct azzurro ha diramato la lista dei convocati per la final four di Nations League. Ancora nessun milanista presente.

Il ct della Nazionale azzurra Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per la final four di Nations League. I Campioni d’Europa saranno di scena a San Siro il 6 ottobre per il match contro la Spagna di Luis Enrique, già battuta in semifinale a Euro 2020. In caso di vittoria la squadra di Mancini affronterebbe il 10 ottobre la vincente dell’altra semifinale fra Belgio e Francia. Tra i convocati non figura nessun calciatore del Milan. Questo l’elenco dei convocati:

Leggi anche:

La lista dei convocati

Portieri: Donnarumma (Psg), Meret (Napoli, Sirigu (Genoa)

Difensori: Acerbi (Lazio), Bastoni (Inter), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), E. Palmieri (Chelsea), Toloi (Atalanta)

Centrocampisti: Barella (Inter), Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Locatelli (Juventus), Pellegrini (Roma), Pessina (Atalanta), Verratti (Psg)

Attaccanti: Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Juventus), Chiesa (Juventus), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Raspadori (Sassuolo).

Rispetto al trionfo europeo cambia solo la presenza di Lorenzo Pellegrini al posto dell’infortunato Andrea Belotti. Gli azzurri si raduneranno domenica sera al Suning Training Centre di Appiano Gentile e rimarranno a Milano fino alla gara contro le Furie Rosse.