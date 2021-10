Atalanta-Milan, probabili formazioni: le ultime da Sky

Serie A 2021/2022, Atalanta-Milan: le probabili formazioni di Gasperini e Pioli per lo scontro diretto in programma domenica sera a Bergamo.

Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli stanno studiando la rispettiva formazione da schierare per Atalanta-Milan. Hanno ancora l’allenamento di domani per sciogliere gli ultimi eventuali dubbi.

Secondo quanto spiegato da Sky Sport, nella squadra nerazzurra dovrebbe essere regolarmente titolare Toloi. Il difensore italo-brasiliano ha accusato un problema muscolare, però dovrebbe essere in campo. Recuperato Palomino, la difesa dovrebbe poi essere completata da Djimsiti. A sinistra nel 3-4-2-1 mancherà Gosens per infortunio, giocherà Maehle. A destra, invece, agirà Zappacosta. In attacco Zapata verrà supportato da Malinovskyi e Pessina.

Leggi anche:

Serie A, probabili formazioni Atalanta-Milan

Nel Milan dovrebbe esserci il ritorno di Kjaer al centro della retroguardia. Pioli sembra ormai deciso a schierarlo dal primo minuto. Il reparto sarà poi completato dagli altri soliti titolari. A centrocampo Kessie dovrebbe essere affiancato da Tonali, che sembra in vantaggio su Bennacer. Per il resto non ci dovrebbero essere novità nel 4-2-3-1 rossonero, verranno impiegati i migliori a disposizione.

In panchina dovrebbe esserci per la prima volta Messias, che oggi si è allenato in gruppo a Milanello per la prima volta. Non partirà titolare neppure Giroud, che non è al meglio fisicamente ed entrerà solamente a gara in corso. Il centravanti sarà nuovamente Rebic, che ormai si sta abituando a giocare in quel ruolo.

SERIE A, ATALANTA-MILAN: LE PROBABILI FORMAZIONI SECONDO SKY SPORT

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pessina, Zapata.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali (Bennacer); Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Rebic.