Calciomercato Milan, Florenzi non convince: Maldini pensa ad un ritorno!

Secondo le ultime provenienti dalla Spagna, il Milan è pronto a rifarsi sotto per far tornare il terzino in rossonero. La notizia

L’infortunio di Alessandro Florenzi getta ulteriori dubbi sull’investimento che ha fatto il Milan per portarlo in rossonero. Florenzi si opererà oggi a Roma in artroscopia al ginocchio infortunato, e potrebbe volerci almeno un mese per il completo recupero. Basti pensare ai tempi di rientro di Zlatan Ibrahimovic dopo l’intervento estivo per farci una chiara idea della situazione.

A parte l’operazione alla quale si sottoporrà Florenzi, già precedentemente aleggiavano parecchi dubbi sulla sua funzionalità all’interno della squadra di Pioli. Le sue prime apparizioni non hanno convinto tantissimi tifosi. Certo è che il terzino ex Roma avrebbe prima dovuto raggiungere una forma ottimale, ma spesso è sembrato spaesato e confuso all’interno degli schemi rossoneri.

Il Milan, si sa, lo ha preso in prestito, concedendo alla Roma 1 milione di euro di prestito oneroso. Difficile sapere oggi se alla fine Florenzi verrà riscattato, ma attualmente tutte le carte in tavola non la dicono buona. Non è un caso che Maldini e Massara, secondo notizie provenienti dalla Spagna, stiano già pensando al profilo adatto che possa ricoprire lo stesso ruolo con più qualità. E indovinate? Il Milan non ha mai dimenticato Diogo Dalot, e sta già sondando il terreno per tentare, ancora una volta, di riportarlo a Milanello.

Dalot al Milan, Maldini e Massara tentano la strada del prestito

Il Milan, già quest’estate, ha provato in maniera incessante a far tornare Diogo Dalot da Manchester. Il terzino portoghese avrebbe gradito parecchio: dopo l’anno in prestito secco in rossonero ha trovato serenità, regolarità, e fiducia da parte di mister Pioli. Lo United, sfortunatamente non ha mai aperto al prestito con diritto di riscatto, forte della volontà di voler subito monetizzare dalla cessione di Diogo.

Adesso, però, le cose potrebbero essersi modificate. Ole Solskjaer continua a non credere profondamente nelle potenzialità di Dalot, e il Manchester è pronto a metterlo sul mercato già a gennaio. L’intenzione del Milan sarebbe quella di rinforzarsi proprio nel mercato invernale. Secondo quanto riportato da todofichajes.com, noto portale spagnolo, Maldini e Massara avrebbero già ripreso i contatti per tentare ancora una volta la via del prestito con diritto. Un modo che per non mettere spese al bilancio e poi ripensare in estate al da farsi.

È certo che Diogo ha lasciato un bel ricordo al Milan e a tutti i tifosi, mostrando dedizione ai colori rossoneri e impegnandosi al massimo per entrare nelle grazie di Pioli. La missione l’aveva portata a termine, ma il suo ritorno è stato negato. Adesso, però, la situazione potrebbe nuovamente stravolgersi!