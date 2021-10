Florenzi operato, il post su Instagram: “Ci vediamo presto in campo” – FOTO

E’ arrivato un piccolo messaggio sui social da parte di Alessandro Florenzi, dopo l’operazione al ginocchio in artroscopia a Roma

Alessandro Florenzi si è operato quest’oggi a Roma per risolvere il problema al ginocchio che non gli permetteva di rendere al meglio in campo negli ultimi tempi. E’ stato il professor Mariani a consigliargli l’intervento, e Florenzi ha deciso di fidarsi di lui.

Per Alessandro ora comincia il periodo di riabilitazione, che durerà all’incirca un mese. Pioli dunque dovrà fare a meno di lui nelle prossime gare sulla fascia destra, ma ci sono comunque sia Calabria che Saelemaekers a dare copertura nel pacchetto degli esterni rossoneri.

Florenzi scrive su Instagram dopo l’operazione

Con una breve foto-post pubblicata su Instagram, il campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini ha voluto ringraziare tutti coloro i quali gli hanno dimostrato vicinanza per questa operazione. Da Stefano Sorrentino a Carlo Vanzini, tanti sono stati i messaggi sui social.

“Non posso non pensare che tutto sia una evoluzione”, scrive Florenzi. “Ci vediamo presto al solito posto. Mi siete arrivati tutti, vi abbraccio forte!”. Anche tutti i rossoneri si augurano che Ale possa tornare quanto prima a calcare il terreno di gioco di San Siro, e tutto il mondo milanista non aspetta altro che vedere il vero Florenzi far gioire i tifosi del Milan.