Milan, Messias finalmente convocato: due opzioni tattiche per Pioli

Junior Messias finalmente appare pronto per giocare. Il Milan lo porterà con sé per la trasferta di Bergamo domenica.

L’acquisto di Junior Messias è stato ufficializzato dal Milan proprio nelle ultimissime ore della sessione estiva di calciomercato. Il suo è stato l’arrivo più discusso, che ha spaccato tifosi e opinionisti: c’è chi lo ha subito considerato un acquisto furbo e intelligente, chi invece si aspettava qualcosa di meglio.

Finora però non vi è traccia di Messias all’interno della squadra rossonera. Il brasiliano non solo è giunto a fine agosto senza fare la preparazione estiva con il gruppo di mister Pioli, ma si è portato dietro anche un paio di acciacchi muscolari non trattati perfettamente ai tempi di Crotone.

Da qualche giorno le condizioni di Messias appaiono nettamente migliori. Il classe ’91 è rientrato in gruppo e viene descritto a Milanello come finalmente abile ed arruolabile per i prossimi impegni. C’è grande curiosità attorno al numero 30 rossonero che si avvicina così al debutto ufficiale.

Messias debutta a Bergamo? Il possibile ruolo in campo

Come sostiene Tuttosport quest’oggi, Messias sarebbe dunque molto vicino alla prima convocazione in Serie A con la maglia del Milan. Sarà Pioli a chiarirlo nella conferenza pre-partita di domani, ma pare probabile che il brasiliano possa partecipare alla trasferta di Bergamo.

Il fantasista sogna così il debutto sul campo dell’Atalanta, in un match molto delicato per mille sfaccettature. Lo scorso anno con la maglia del Crotone Messias ha subito una brutta batosta al Gewiss Stadium, uscendo sconfitto col punteggio di 5-1.

Ma la domanda è un’altra: in quale ruolo specifico Pioli potrebbe schierarlo? Messias a Crotone ha ricoperto diverse posizioni offensive, reinventandosi a volte anche come mezzala di centrocampo. Nel 4-2-3-1 del Milan potrebbe rappresentare o l’alternativa a Brahim Diaz sulla trequarti centrale, oppure agire da esterno destro d’attacco in uno schieramento più offensivo, al posto di Saelemaekers.

Non è da escludere che Pioli, visto l’infortunio del ‘corazziere’ atalantino Gosens, possa puntare a gara in corsa sulla velocità di Messias proprio su quella fascia, mettendo in difficoltà le resistenze difensive dell’Atalanta. Il suo debutto però non è scontato: in uno scontro diretto come quello di domenica ogni mossa andrà calibrata con intelligenza.