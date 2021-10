Milan, Pioli nonno per la seconda volta: è nato Teo!

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli è diventato oggi nonno per la seconda volta. Il club rossonero ha festeggiato la notizia con un post sui social!

Giornata felice per Stefano Pioli e per tutto l’ambiente rossonero! Il tecnico del Milan oggi ha visto nascere il suo secondo nipote. Difatti, la figlia Carlotta ha messo al mondo un maschietto di nome Teo. Una grande soddisfazione per mister Stefano, che può godere di questa gioia e farne stimolo positivo per concentrarsi al meglio sul suo lavoro.

Il club rossonero, che è molto attento alle ricorrenze e ai festeggiamenti, ha reso nota la notizia con un post sui canali social ufficiali dell’AC Milan. Un modo per condividere la lieta notizia e fare le congratulazioni a Pioli e alla figlia Carlotta.

Questo quanto riporta il post pubblicato dall’AC Milan:

“È nato il secondo nipote di Mister Pioli: benvenuto Teo e complimenti a mamma Carlotta!”