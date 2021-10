ML – Milanello, finalmente lavora in gruppo: Pioli lo convoca per Atalanta-Milan

Pioli può essere contento di un recupero in vista di Atalanta-Milan. L’allenatore rossonero potrà contare su un “rinforzo” nel reparto offensivo.

Dopo la notizia dell’operazione al ginocchio sinistro di Alessandro Florenzi, ne arriva una positiva da Milanello. Infatti, Stefano Pioli in vista di Atalanta-Milan può in parte sorridere.

Come raccolto da MilanLive.it, oggi Junior Messias ha finalmente lavorato con il gruppo. Il fantasista brasiliano in queste settimane ha dovuto fare la preparazione praticamente da zero e dunque ha tardato ad essere in condizione per giocare. Non è mai stato convocato, ma per la sfida di Bergamo dovrebbe essere inserito nella lista.

Importante per Pioli avere una soluzione in più nel reparto offensivo. Messias ha fatto molto bene nel Crotone e deve dimostrarsi all’altezza del Milan. I tifosi si sono dimostrati molto scettici al suo arrivo, però sono pronti a ricredersi se le prestazioni del 29enne sudamericano saranno positive.

Oggi a Milanello hanno lavorato in gruppo anche Brahim Diaz e Olivier Giroud. Lo spagnolo era uscito con qualche acciacco dal match di Champions League contro l’Atletico Madrid. L’ex Chelsea, invece, era apparso un po’ fuori forma quando è entrato in campo contro i Colchoneros. Questi giorni sono serviti a entrambi per migliorare la loro condizione fisica e presentarsi bene allo scontro diretto contro l’Atalanta.