Calciomercato Milan, colpo in Serie B: il mister conferma

Dopo la vittoria della sua squadra, ha parlato in conferenza stampa il tecnico Luca D’Angelo. Tra i tanti argomenti trattati c’è anche quello che riguarda l’attaccante richiesto da tutta Italia

Ancora una vittoria per il Pisa, ancora un gol per Lorenzo Lucca. L’attaccante dei toscani ha iniziato questo campionato in maniera strepitosa ed ha inevitabilmente attirato le attenzioni di molti club italiani. Tra queste squadre c’è il Milan, con Maldini e Massara che pensano a lui per il futuro.

Il giovanissimo ex Palermo è finito anche nel mirino del ct Roberto Mancini. Dotato di una grande fisicità, fa della forza fisica la sua più grande qualità. Bravo a difendere palla ma, nonostante l’altezza, è in grado anche di dare profondità alla squadra. Punto forte anche quello della realizzazione, fondamentale per un bomber.

D’Angelo: “C’è il rischio che il ragazzo possa distrarsi”

Dopo l’ennesima vittoria del suo Pisa (2-0 contro la Reggina, la sesta in sette partite), il tecnico dei toscani Luca D’Angelo ha parlato così in conferenza stampa a riguardo di Lorenzo Lucca: “Inutile negarlo, l’attenzione mediatica è tutta verso di lui. C’è il rischio che il ragazzo possa distrarsi, è pur sempre molto giovane”.

Continua D’Angelo: “Lorenzo però è molto equilibrato e sa che le cose possono cambiare anche dopo una sola partita. Credo che abbia le capacità per rimanere concentrato sul nostro campionato, aiutato anche da società, agente e famiglia”.