Milan U-16, esulta Abate: rimonta pazzesca contro l’Hellas

Incredibile gara vinta dai ragazzi di Ignazio Abate, che sotto di tre gol rimontano l’Hellas e vincono una partita al cardiopalma

Non sono finite le emozioni da vivere con la maglia del Milan cucita sulla pelle per Ignazio Abate. L’ex capitano rossonero, che da quest’anno è allenatore dell’under 16 rossonera, ha vissuto quest’oggi un pomeriggio thriller in casa dell’Hellas Verona.

Nella seconda giornata del campionato di categoria, i giovanissimi allenati da Abate hanno portato a casa una vittoria importante quanto sofferta con il risultato di 4-3. Un risultato arrivato dopo che la squadra era in svantaggio nel primo tempo addirittura per 0-3: poi nella ripresa l’incredibile ribaltone.

Leggi anche:

Martinazzi, Scotti e Sia (doppietta) sono gli autori dei gol che hanno permesso ai rossoneri di rimontare la gara che sembra ormai finita dopo la prima frazione di gara. Una squadra che non ha mai mollato quest’oggi, così come faceva il suo allenatore quando era un calciatore del Milan.

Ignazio Abate’s U-16 boys with a HUGE comeback against Hellas Verona. Our boys conceded 3 in the first half, and scored 4 in the second to win 4-3.

Goal scorers :

58’ Martinazzi

74’ Scotti

75’, 82’ Sia

Dai Ragazzi 🔴⚫️

Here are the goals: pic.twitter.com/hwLH6hirDP

— MilanYouthNews (@youth_acmilan) October 2, 2021