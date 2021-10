Calciomercato Milan, via libera dal Real Madrid! Colpo possibile

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes, il club spagnolo avrebbe aperto alla cessione del fantasista, sul quale c’è forte il Milan.

Il Milan prepara la sfida di campionato con l’Atalanta e lavora per migliorare gara dopo gara. Nel frattempo la dirigenza rossonera continua a studiare le prossime mosse in entrata e monitora i proprio obiettivi in vista di gennaio. Le prime due uscite in Champions League contro Liverpool e Atletico Madrid hanno evidenziato la mancanza di esperienza della squadra di Pioli. I rossoneri hanno sfoggiato due grandi prestazioni ma non hanno saputo gestire i momenti clou dei match e sono tornati a casa senza punti in entrambe le occasioni.

Per questo Maldini e Massara sono alla ricerca di giocatori di spessore internazionale in grado di accrescere l’esperienza del Diavolo nel palcoscenico internazionale. Una ricerca che si unisce al bisogno di rinforzare la zona del trequarti del Diavolo e in questo senso dalla Spagna arrivano notizie importanti.

Il Real apre alla partenza di Isco

Todofichajes parla infatti di un’apertura del Real Madrid alla cessione di Isco al Milan. Il portale di mercato spagnolo spiega che il trequartista delle Merengues è il primo obiettivi dei rossoneri per la seconda parte di stagione. L’andaluso era convinto di trovare più minutaggio con l’arrivo del nuovo tecnico Carlo Ancelotti ma così non è stato. A questo problema va poi aggiunto che il suo contratto scade in estate e non ci sono le intenzioni di rinnovare, né da parte della società, né da parte dell’ex Malaga.

I Blancos non ostacolerebbero quindi la partenza del classe 1992 e si liberebbe volentieri di un ingaggio oneroso. Sta quindi al giocatore prendere una decisione in vista della sessione di mercato di gennaio, anche per poter giocare con più continuità e guadagnarsi la convocazione di Luis Enrique per il Mondiale in Qatar