Calciomercato Milan, ecco il dopo Kessie: pagano la clausola

Il Milan guarda in Spagna per l’erede di Franck Kessie. L’ultima idea porterebbe al William Carvalho, centrocampista del Betis. Pronti 25 milioni di euro

Passa il tempo e Franck Kessie si allontano sempre un po’ di più dal Milan. L’accordo per il rinnovo non arriva: le parole – “Quando torno sistemo tutto” – non sono state seguite dai fatti. La rabbia dei tifosi nei confronti dell’ivoriano è tanta soprattutto per queste dichiarazioni che hanno illuso tutti.

Sono ormai in pochi a credere nel lieto fine di una trattativa, in cui tutto ormai appare davvero scritto. Un finale che ricorda tanto quello di Gianluigi Donnarumma. Dietro ai tentennamenti di Kessie, infatti, c’è ancora il Psg, con una super offerta, praticamente impossibile da rifiutare. Se nelle prossime settimane non dovesse esserci una svolta, è evidente che l’addio a gennaio può diventare un’idea sempre più concreta.

Carvalho il sostituto di Kessie

Il Milan ha bisogno, inoltre, di trovare un sostituto, che per caratteristiche non potrà certo essere Adli. Il giovane del Bordeaux ha bisogno di crescere ma ha anche decisamente qualità diverse. Serve un giocatore più fisico e il nome giusto per prendere l’eredità dell’ivoriano può arrivare dalla Spagna.

Secondo quanto riporta ‘ElGolDigital.com’, ci sarebbe anche William Carvalho nel mirino del Diavolo. Maldini e Massara sarebbero addirittura pronti a pagare 25 milioni di euro, i soldi della clausola, per consegnare il mediano del Betis a Stefano Pioli.