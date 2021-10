Calciomercato Milan, nuovo trequartista | Occasione dalla Premier

Il Milan a gennaio 2022 potrebbe valutare l’acquisto di un nuovo trequartista. In Premier League sembra esserci un’occasione interessante.

Nell’ultima sessione estiva del calciomercato ci si aspettava un colpo di livello sulla trequarti del Milan, ma non è arrivato. Importantissima la conferma di Brahim Diaz, però era atteso anche l’arrivo di un altro fantasista.

A Milanello è giunto Junior Messias, considerato più un esterno offensivo che un trequartista puro. Il brasiliano ha detto di poter giocare anche da 10, ma certamente i tifosi si aspettavano un rinforzo differente. Non bisogna escludere che nel calciomercato di gennaio la dirigenza ponga rimedio, nel caso in cui Brahim Diaz necessitasse di un’alternativa di maggiore spessore. Ci potrebbero essere delle occasioni da sfruttare.

Mercato Milan, può arrivare van de Beek a gennaio 2022?

Un trequartista che a gennaio potrebbe cambiare squadra è Donny van de Beek, che non sta trovando spazio nel Manchester United. In questa stagione ha collezionato solamente 3 presenze, per un totale di 141 minuti in campo. L’ex Ajax spera di convincere Ole Gunnar Solskjaer a concedergli un minutaggio maggiore, altrimenti valuterà concretamente la possibilità di lasciare i Red Devils nella finestra invernale del calciomercato.

Per il Milan potrebbe essere un’interessante occasione. Van de Beek è un giovane di talento e con Stefano Pioli potrebbe rilanciarsi, dopo due stagioni non positive in Inghilterra. Ai tempi dell’Ajax aveva colpito tutti e spinto il Manchester United a investire quasi 40 milioni di euro per il suo cartellino. A gennaio il prezzo potrebbe essere quasi dimezzato se il 24enne olandese continuerà ad avere pochissimo spazio.

Se il Red Devils dovessero aprire a un trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto, il Milan potrebbe farsi avanti. Van de Beek sarebbe un ottimo colpo per i rossoneri e darebbe più soluzioni a livello tattico, dato che sa agire sia da trequartista che da centrocampista. Unisce qualità tecniche a duttilità tattica. Un allenatore come Pioli potrebbe essere l’ideale per riportarlo ai livelli ammirati con la maglia dell’Ajax.

In queste settimane si è anche vociferato di un interessamento del Manchester United per Franck Kessie. Se fosse confermato, verrebbe naturale ipotizzare anche uno scambio tra il mediano ex Atalanta e van de Beek. Per adesso, comunque, non c’è niente di concreto.

Sull’olandese in estate si era mosso con decisione l’Everton, poi la trattativa è naufragata perché Solskjaer ha deciso di tenere il calciatore. I Toffees potrebbero rifarsi sotto a gennaio. Si sono liberati dell’ingaggio pesante di James Rodriguez, finito in Qatar, e non è escluso un nuovo tentativo. In Italia il classe 1997 viene accostato pure a Juventus e Roma.