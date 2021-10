Ex Milan, Bertolacci show in Turchia: è capocannoniere del torneo

L’ex centrocampista del Milan Andrea Bertolacci si è rilanciato in Turchia a suon di gol e grandi prestazioni.

I tifosi milanisti ricorderanno a malapena le gesta di Andrea Bertolacci in maglia rossonera. Il centrocampista romano sbarcò a Milanello nell’estate 2015, dopo alcuni exploit con la maglia del Genoa. Ma la sua esperienza al Milan non ha lasciato strascichi positivi.

Una mezzala di interdizione con buone capacità di inserimento offensivo. Peccato che Bertolacci non è mai riuscito a fare il salto di qualità in Serie A, complici anche numerosi infortuni nel suo periodo milanista. Oggi però, a 30 anni compiuti, l’ex rossonero ha trovato finalmente il posto giusto per esplodere.

Bertolacci sta facendo cose egregie nel campionato turco, dove milita con la maglia del quasi impronunciabile Fatih Karagumruk. Basti pensare che il centrocampista italiano è addirittura il capocannoniere del torneo, con 5 reti segnate in 4 gare giocate.

Dopo essersi ripreso da uno stop muscolare, Bertolacci è stato lanciato titolare dal tecnico italiano Farioli. Per lui cinque reti quasi consecutive, tra cui la doppietta di ieri sera contro l’Istanbul Basaksheir. Una media-realizzativa incredibile che ha spinto il suo club fino al quinto posto in classifica, in piena lotta per titolo e qualificazione europea.

Bertolacci inoltre condivide lo spogliatoio con altre vecchie conoscenze del Milan. Nelle fila del Karagumruk militano infatti il regista Lucas Biglia e l’attaccane Fabio Borini, due altri calciatori che non hanno lasciato grandi ricordi in maglia rossonera.

Presenti in rosa anche elementi di spicco con un passato in Serie A: dal difensore marocchino Benatia al centrale bosniaco Zukanovic fino all’italianissimo portiere titolare Viviano.